Ermal Meta, la prima foto con la figlia Fortuna Marie

Il cantante è stato immortalato in un dolce scatto con la figlia, condiviso sui social dalla compagna, che gli ha dedicato dolci parole: "Meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio"

Ermal Meta insieme alla figlia (Instagram Chiara Sturdà)

Ermal Meta, che a giugno è diventato papà di Fortuna Marie - la prima figlia accolta con Chiara Sturdà - è stato immortalato sui social dalla compagnia in un dolce scatto con la figlia.

"Mio meraviglioso papà, stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio. Ho già trovato uno spazio comodo per venire con te senza stancarmi troppo, il tuo cuore che ha la forma del mio universo, il mio spazio intergalattico pieno di stelle in cui vedo brillare ogni giorno il cuore di mamma", ha scritto Chiara nella didascalia del post condiviso su Instagram.

"Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto, nella stanchezza del caldo torrido di agosto, nei colori di tutte le città che saranno accarezzate dalla tua voce, ballerò con te papà, ballerò sulle note di Mediterraneo e forse ti farò emozionare con Ironica. Buona fortuna mio splendido papà. Ti aspetto. Mi manchi. Ti amo", ha aggiunto Chiara Studrà.

Eramal Meta e la nascita della prima figlia

Ermal Meta, dopo la nascita della figlia, aveva pubblicato sui social il video in cui lasciava l'ospedale con la sua bambina.

Il cantante aveva condiviso a Verissimo le emozioni per l'arrivo della prima figlia: "Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura. Mi figlia si chiamerà Fortuna Marie, un nome importante, ma rappresenta proprio questo per me e sua madre".

Non era la prima volta però che Ermal Meta parlava a Verissimo della paternità. Nel 2021 non aveva nascosto le sue paure: "Ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che pensavo io di mio padre. Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato", aveva detto il cantante, che nei suoi brani ha denunciato spesso le violenze da parte del padre.