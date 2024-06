Ermal Meta papà, dall'attesa alla nascita della figlia Fortuna

Ermal Meta è diventato papà e sui social ha condiviso il video in cui lascia l'ospedale con la figlia: ripercorriamo le emozioni del cantante per l'arrivo della sua bambina

Ermal Meta è diventato papà e sui social ha condiviso il video in cui lascia, emozionato, l'ospedale con la sua bambina.

Dopo aver dato il lieto annuncio lo scorso aprile, il cantante aveva condiviso a Verissimo le emozioni per l'arrivo della prima figlia: "Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura. Mi figlia si chiamerà Fortuna Marie, un nome importante, ma rappresenta proprio questo per me e sua madre".

Non era la prima volta però che il cantante parlava a Verissimo della paternità. Nel 2021 non aveva nascosto le sue paure. "Ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che pensavo io di mio padre. Forse però oggi dentro di me qualcosa è cambiato", aveva detto il cantante che nei suoi brani ha denunciato spesso le violenze da parte del padre.

