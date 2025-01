Ermal Meta chiude il 2024 cullando la figlia Futura: "L'anno migliore della nostra vita"

Il 2024 di Ermal Meta si chiude con le coccole alla figlia Fortuna Marie, nata a giugno dalla relazione del cantante con Chiara Sturdà. Proprio quest'ultima ha condiviso sui social un tenero video in bianco e nero in cui l'artista culla teneramente la primogenita sulle note del brano "Straordinario", cantato da Chiara Galiazzo. "Ieri sera avrei voluto scrivere un post incredibile, un reel pazzesco con musica tendenzialmente di "tendenza" che potesse in qualche modo sintetizzare questo anno incredibile - esordisce Chiara Sturdà a corredo della clip che in poche ore ha raggiunto centinaia di like e commenti -. Ho riguardato tutto il mio rullino. Foto per foto, ho provato a metter giù qualcosa ma niente! Nel mio cuore, nelle mie parole e nella mia memoria da 128 GB trovo solo gli occhi di mia figlia (che dicono siano uguali ai miei) che non smettono di guardare quell'incredibile uomo di suo padre".

"L'anno migliore della nostra vita", è il commento, insieme a un cuore rosso, di Ermal Meta. Non è la prima volta che il cantante viene immortalato insieme alla piccola Fortuna nei post social di Chiara Sturdà. Il 5 luglio, a pochi giorni dalla nascita della primogenita, era stata la giovane a condividere per la prima volta una foto di padre e figlia insieme. "Stiamo per partire insieme verso questo nuovo viaggio. Ho già trovato uno spazio comodo per venire con te senza stancarmi troppo, il tuo cuore che ha la forma del mio universo, il mio spazio intergalattico pieno di stelle in cui vedo brillare ogni giorno il cuore di mamma - aveva scritto Chiara a corredo del toccante scatto -. Sarò con te in ogni canzone, sarò negli occhi di tutta la gente che ti ama, nella bellezza di ogni tuo concerto, nella stanchezza del caldo torrido di agosto, nei colori di tutte le città che saranno accarezzate dalla tua voce, ballerò con te papà, ballerò sulle note di mediterraneo e forse ti farò emozionare con ironica, buona fortuna mio splendido papà".

Eramal Meta e l'emozione della paternità

Lo scorso maggio, in attesa di diventare padre, Ermal Meta aveva condiviso le sue sensazioni a Verissimo. "Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura. Mi figlia si chiamerà Fortuna Marie, un nome importante, ma rappresenta proprio questo per me e sua madre". Nel 2021, invece, Ermal Meta non aveva nascosto a Silvia Toffanin alcuni timori sulla paternità. "Ho pensato per tanto tempo di non voler diventare padre, non avrei mai voluto correre il rischio che mio figlio potesse pensare di me quello che pensavo io di mio padre. Forse, però, oggi dentro di me qualcosa è cambiato", aveva aggiunto ancora il cantante.