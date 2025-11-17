Ospite a Verissimo, Enrica Bonaccorti parla di come ha scoperto di avere un tumore al pancreas e di come lo sta curando "Ho fatto tutte le terapie - la chemioterapia e la radioterapia - e adesso per due mesi e mezzo non devo fare più niente perché dobbiamo aspettare di fare la Tac", spiega l'attrice, 75 anni.



Enrica Bonaccorti ricorda Eleonora Giorgi, a cui era stata diagnosticata la stessa malattia e aveva generosamente raccontato al pubblico la sua vicenda e le sue emozioni durante i suoi ultimi mesi di vita.

Al contrario, Bonaccorti ha inizialmente preferito affrontare i primi mesi da sola: "Ho pensato di avere pochi mesi davanti. Non avevo voglia di vedere nessuno, volevo annullarmi.

Poi, lo scorso settembre, l'attrice ha deciso di annunciare la malattia: "Mi sono svegliata dal letargo grazie alla gente. Ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi e lettere che mi hanno dato forza e speranza".