Eleonora Giorgi, la sua ultima intervista a Verissimo: "Non provo rabbia, la malattia mi spinge ad amare ancora di più"

Domenica 2 febbraio era andata in onda a Verissimo l'ultima intervista di Eleonora Giorgi, scomparsa un mese dopo a causa del tumore al pancreas. L'attrice aveva parlato di un peggioramento delle sue condizioni di salute: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia". E aveva rivelato di aver rifiutato le cure palliative: "Ho rifiutato la chemioterapia palliativa perché la chemioterapia mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio". Nemmeno in quella fase terminale della malattia, Eleonora Giorgi aveva perso la speranza. "Non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli", aveva detto, riferendosi a un farmaco che, se messo sul mercato, potrebbe potenzialmente aiutare chi soffre della stessa malattia di cui ha sofferto l'attrice: "Negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca il timbro e la firma". "Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration", aveva aggiunto Eleonora Giorgi con l'ironia che non ha perso fino alla fine. "Non provo rabbia per fortuna per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino", aveva concluso l'attrice.