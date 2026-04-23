Marracash ed Elodie hanno cantato insieme a sorpresa al concerto del rapper nel quartiere Barona di Milano. La loro reunion ha fatto sognare i fan, nonostante siano trascorsi cinque anni dalla fine della loro relazione. Questo perché ci sono coppie cristallizzate nell'immaginario collettivo, di cui non riusciamo a superare la rottura.

Una di queste è sicuramente composta da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Si sono separati nel 2002, dopo 4 anni di matrimonio, ma i fan continuano a essere innamorati di loro. La dimostrazione è l'entusiasmo con cui è stata accolta la loro reunion nel 2022 sul palco di Michelle Impossible.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati nel 2017, dopo nove anni di matrimonio e dopo aver avuto il figlio Nathan Falco. Ma c'è chi non ha mai smesso di sperare in un ritorno insieme. "Noi rimarremo sempre nella storia, un po' come Al Bano e Romina", ha scherzato Elisabetta Gregoraci a Verissimo. E forse proprio quella tra Albano Carrisi e Romina Power è la coppia italiana iconica per eccellenza, nonostante si siano separati nel 1999 dopo 29 anni di matrimonio.

Anche nello star system ci sono coppie cult, simbolo di un periodo a cui siamo affezionati. È il caso di Jennifer Lopez e Ben Affleck che sono stati insieme dal 2002 al 2004. Si sono ritrovati nel 2021, sposati nel 2022 e nel 2024 la pop star chiesto il divorzio. Ma per i fan i Bennifer è come se non si fossero mai lasciati. Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono separati nel 2014 dopo 11 anni di matrimonio e due figli. Sono ancora molto uniti e da 12 anni ci chiediamo: “Perché si sono lasciati?”.

Nel video sopra, le coppie iconiche che si sono lasciate.