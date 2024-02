Elisabetta Gregoraci a Miami con il figlio Nathan Falco: "Io e te"

La conduttrice condivide sui social alcuni dolci momenti di una vacanza in Florida con il figlio

Elisabetta Gregoraci è a Miami con il figlio Nathan Falco e condivide sui social alcuni dolci momenti della loro vacanza.

"Buongiorno Miami. Io e te", scrive la conduttrice a corredo degli scatti in cui, durante la loro esplorazione della città, stringe sempre a sé il figlio avuto nel 2010 con l'ex marito Flavio Briatore.

Tra i tanti commenti al post, anche quello della sorella Marzia Gregoraci, che ha commentato con alcuni cuori, mentre Elena Barolo ha scritto: "Ma quanto è cresciuto?! Il tempo vola…"

Elisabetta Gregoraci dedica spesso sui social dolci parole al figlio: "Adoro i nostri momenti insieme, sono sempre speciali, fatti di amore e complicità. Stai diventando grande, un piccolo adolescente. Spero di poter sempre conservare questo rapporto speciale e questo amore immenso. Sei il mio tutto", aveva scritto in passato a Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco parlano del loro rapporto a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco avevano parlato del loro rapporto.

La showgirl, a proposito del figlio - che il 18 marzo compirà 14 anni - aveva raccontato un simpatico aneddoto: "Ad agosto Nathan si è presentato con un dolcevita… mi sono preoccupata. Ho chiesto cosa fosse successo. Ha abbassato il dolcevita e ho visto il collo viola. Non ho capito subito, pensavo avesse bisticciato, si fosse picchiato con qualcuno. Lui mi ha detto: Ma no mamma, sono succhiotti".

"Poi ho visto una cosa tenerissima: un video su TikTok in cui Nathan ballava con una ragazzina e, dopo essersi abbracciati, si baciavano", aveva aggiunto Elisabetta. "Non sono fidanzato, ma ho il cuore occupato", gli aveva fatto eco Nathan Falco, che a ottobre aveva visitato con la madre un college in Svizzera, dove dovrebbe studiare dal prossimo anno scolastico su consiglio del papà Flavio Briatore.

"Sarebbe un'occasione di vita molto importante per Nathan ma io farò un po' più fatica a staccarmi da lui. Non sarebbe così distante da Monaco, dove viviamo, ma non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Il papà è convinto di questa cosa, io un po' meno. Dall'altra parte Nathan potrebbe conoscere tanti nuovi amici, ma ci sono anche le regole da rispettare", aveva spiegato la showgirl.

"Cambiare aria mi farà bene, soprattutto avrei più libertà", aveva replicato Nathan Falco, che a proposito del rapporto con i genitori aveva aggiunto: "Io ho un bel rapporto sia con mamma sia con papà. Mamma, però, dovrebbe cambiare i gusti musicali e dovrebbe lasciarmi fare l'orecchino".

"Io e Flavio abbiamo trovato un equilibrio, quando ci siamo lasciati sei anni fa, abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Oggi Nathan Falco è la nostra priorità", aveva aggiunto Elisabetta Gregoraci.