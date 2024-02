Elisabetta Gregoraci, gli auguri di Giulio Fratini: "Buon compleanno amore mio"

Elisabetta Gregoraci l’8 febbraio compie 44 anni e il compagno Giulio Fratini le dedica sui social un dolce messaggio di auguri per celebrare questa data importante.

"Buon compleanno amore mio", ha scritto nelle sue storie su Instagram l’imprenditore di 32 anni, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni teneri momenti vissuti con la showgirl, condivisi nelle storie anche da Elisabetta Gregoraci.

Storie Instagram @fratinig

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la storia d'amore

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono legati dall'estate del 2022, ma hanno ufficializzato la loro storia d’amore a gennaio del 2023 con una vacanza a Dubai.

"Sono felice", aveva scritto la showgirl condividendo su Instagram una foto con il compagno accompagnata da un cuore.

"Giulio mi fa stare, abbiamo un bell'equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia, e questo per me è un valore imprescindibile", aveva raccontato in una recente intervista Elisabetta Gregoraci, che è mamma di Nathan Falco, nato nel 2010 dal matrimonio con Flavio Briatore, terminato nel 2017.

La conduttrice aveva spiegato anche perché è molto riservata sulla sua relazione con l'imprenditore: "Sono diventata più cauta. Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti".

Elisabetta Gregoraci parla dell'amore a Verissimo: "Sono felice e serena"

Ospite nel 2022 a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato dell'amore:

"Sto vivendo un bel momento, questo è un periodo molto felice della mia vita. Quando vivo le cose sono un po' scaramantica, ho sempre l'ansia che poi succeda qualcosa. Quindi, mi sto vivendo questa cosa molto serenamente... la vivo alla giornata, ma sono molto felice e serena".

"La mia vita privata cerco di tenerla riservata; non è sempre semplice tenere tanti equilibri, ma cerco di fare del mio meglio. Sto bene e sono felice”, aveva raccontato a Silvia Toffanin lo scorso ottobre Elisabetta Gregoraci, ospite in studio con il figlio Nathan Falco.

E a proposito del suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore aveva aggiunto: "Abbiamo un bel rapporto. Sono un'ex moglie inusuale... odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica. Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli".