Elisabetta Gregoraci: “Giulio Fratini mi fa stare bene”

Procede a gonfie vele la storia d'amore di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. A confermarlo è la stessa showgirl in un'intervista.

"Giulio mi fa stare, abbiamo un bell'equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia. E questo per me è un valore imprescindibile", afferma Elisabetta Gregoraci a Gente.

La showgirl, 43 anni, spiega anche perché è molto riservata sulla sua relazione con l'imprenditore, 32 anni: "Sono diventata più cauta. Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti".

Mamma di Nathan Falco - nato nel 2010 dal matrimonio con Flavio Briatore, terminato nel 2017 -, Elisabetta Gregoraci continua ad avere un bellissimo rapporto con l'ex marito, con cui di recente è andata anche in vacanza in Africa, insieme al figlio.

"Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui. Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante", afferma la showgirl.

Per quanto riguarda il rapporto con Nathan Falco che ha quasi 14 anni: "Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l'amore per ciò che fa, studi in primis. Anche mia mamma era così con me, tendere a lei me la fa sentire vicina. Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e di ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta".