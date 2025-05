Eleonora Pedron lontana dai figli per il tirocinio: “Il loro papà Max Biaggi sta facendo un grande lavoro”

Dopo la laurea in Psicologia, Eleonora Pedron è a Roma per il tirocinio, i suoi figli Ines (15 anni) e Leon (14 anni) sono rimasti a Monaco con il papà Max Biaggi. Di questa nuova avventura, degli studi in Psicologia e anche della storia d'amore con Fabio Troiano, l'ex Miss Italia parla in un'intervista a Oggi.

"Nei weekend torno a casa, durante la settimana con i miei figli ci 'ammazziamo' di videochiamate. D’estate li porterò qui. Max, il papà, sta facendo un grande lavoro", dice Eleonora Pedron che sta facendo il tirocinio alla Casa di Andrea. "È una struttura gratuita che accoglie i bimbi che vanno a curarsi al Bambin Gesù e le loro famiglie", racconta Eleonora Pedron, 42 anni.

In passato l'attrice aveva spiegato di aver intrapreso gli studi in Psicologia, spinta dalla sua difficile storia personale e con la volontà di aiutare bambini che soffrono, come è capitato a lei. A questo proposito dice nell'intervista: "Ho sempre voluto aiutare i bambini, ma devo irrobustirmi. Nelle ultime due settimane ho rischiato di scoppiare a piangere davanti a due mamme, una volta di gioia per un trapianto riuscito bene e l’altra di dolore per una bimba che ha la leucemia. Avevo le lacrime pronte, poi mi sono detta: 'No, Ele: non puoi! Sennò crolla tutto'. Sto imparando nel fuoco".

Eleonora Pedron afferma che studiare Psicologia la sta aiutando a essere una mamma migliore: "Lavoro di più sulla capacità di concentrazione dei miei figli e sono diventata paziente". E anche una compagna migliore: "Io all’inizio pretendevo un amore sconfinato per recuperare l’affetto di cui mi sentivo derubata per via di mia sorella Nives e di papà. Ora sono più matura. Anzi, ringrazio quegli ex che mi hanno voluto perdere, è anche grazie a loro che sono più 'centrata'. Anche se aspetto sempre il finale da favola: da piccola, mi mettevo il vestito da sposa di mia madre e sfilavo".

Per quanto riguarda il futuro con il compagno Fabio Troiano al momento esclude il matrimonio: "La verità è che abbiamo trovato un’armonia che ho paura di toccare. Anche perché cosa faremmo? Verrebbe a vivere da me, a Montecarlo? Mi trasferirei io a Roma? I miei figli sono cresciuti a Monaco, non posso spostarli da lì". Ma rivela che non esclude di avere un terzo figlio: "A volte parliamo di fare un bambino tutto nostro. È che ci piacciamo così: equilibrati, ma scombinati".