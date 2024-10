Eleonora Giorgi, le parole dopo l’intervista a Verissimo

"Grazie a Silvia del tanto affetto che mi commuove e mi aiuta, e che è lo stesso mio per lei! E grazie a Cristiano Malgioglio che mi ha dedicato parole e sentimenti così belli che non trovo parole! Grazie di cuore". Dopo l'intervista a Verissimo dove ha aggiornato i fan sul suo stato di salute, Eleonora Giorgi condivide un messaggio pieno d'affetto sul suo profilo Instagram.

L'attrice, ospite di Verissimo insieme ai figli Andrea e Paolo, ringrazia Silvia Toffanin e Cristiano Malgioglio per le loro parole. "Mentre mettevo a posto delle cose, ho visto una cassetta di un tuo film con la regia di Liliana Cavani e con Marcello Mastroianni dove devo dirti che sei straordinaria. Ti mangi tutte le superstar, le dive e le grandi attrici americane. Sei stata meravigliosa e sei meravigliosa", racconta Cristiano Malgioglio in un videomessaggio per Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi, l'intervista a Verissimo con i figli

Ospite nella puntata di domenica 27 ottobre di Verissimo, Eleonora Giorgi aveva parlato delle cure che sta affrontando dopo l'intervento per il tumore al pancreas: "Sto facendo una chemio molto molto seria. Ce l'ho ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo".

"Siamo stati fortunati perché con questa patologia non sempre si riesce ad arrivare a un anno di vita. Ogni giorno che passo con mia mamma è un giorno regalato", aveva dichiarato Andrea Rizzoli.

Paolo Ciavarro aveva raccontato i momenti difficili dell'ultimo anno: "Ho sempre cercato di essere positivo, al compleanno di mia mamma purtroppo ho perso un po' di ottimismo. Tutta la positività è sparita, mi sono chiuso a riccio. Poi mi sono sentito in colpa per aver sprecato del tempo prezioso".