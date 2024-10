Eleonora Giorgi, il figlio Andrea: "Ogni giorno in più con mamma è un giorno regalato"

Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro condividono a Verissimo il loro anno difficile, segnato dalla malattia della mamma: "Siamo stati fortunati perché con questa patologia non sempre si riesce ad arrivare a un anno di vita"

Eleonora Giorgi aggiorna i fan sulle cure a cui si sta sottoponendo dopo l'intervento per il tumore al pancreas: "Sto facendo una chemio molto molto seria. Ce l'ho ogni 14 giorni e per 12 giorni sto malissimo". Da gennaio, l'attrice potrebbe entrare in un percorso di cura sperimentale: "Speriamo di farlo e che funzioni".

Ospiti a Verissimo anche i figli di Eleonora Giorgi, Andrea e Paolo raccontano il difficile anno accanto alla mamma nella malattia. "Siamo stati fortunati perché con questa patologia non sempre si riesce ad arrivare a un anno di vita": sono le parole di Andrea Rizzoli che si è detto "realista" sulla malattia della mamma: "Ogni giorno che passo con mia mamma è un giorno regalato. Ho scelto di dedicare questo tempo a lei come non ho fatto prima".

Per molti mesi Paolo Ciavarro ha cercato di essere più ottimista: "Ho sempre cercato di essere positivo, al compleanno di mia mamma purtroppo ho perso un po' di ottimismo. Tutta la positività è sparita, mi sono chiuso a riccio. Poi mi sono sentito in colpa per aver sprecato del tempo prezioso. Tengo duro, teniamo duro".