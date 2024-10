Nel giorno del 71esimo compleanno di Eleonora Giorgi, sua nuora Clizia Incorvaia le dedica dei dolci auguri sui social. "Ho la fortuna di avere accanto una donna speciale che con il suo sorriso candido e determinazione mi sta insegnando che la vita va osannata e vissuta intensamente ogni giorno", scrive la moglie di Paolo Ciavarro - figlio di Eleonora Giorgi - nella didascalia che accompagna tre scatti del giorno del matrimonio dove la si vede abbracciare la suocera.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati a luglio scorso. Ospite a Verissimo, Paolo aveva spiegato anche la scelta di sposarsi in un momento così difficile della sua vita, segnato dalla malattia della madre che sta lottando contro il tumore al pancreas: "Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno".

A inizio ottobre, Eleonora Giorgi era tornata a parlare della sua malattia a Verissimo - in quell'occasione accompagnata dal suo ex marito Massimo Ciavarro - per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo l'intervento per il tumore al pancreas.

"Spero di entrare in un programma di cura sperimentale. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro", ha affermato l'attrice, aggiungendo: "Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele".

Parlando del difficile periodo della sua ex moglie, Massimo Ciavarro ha dichiarato: "Questa donna è incredibile. In questa situazione, è riuscita a trovare la sua serenità. È una grande".