Eleonora Giorgi racconta l'importanza di poter parlare pubblicamente del suo tumore e come la malattia abbia cambiato le priorità della sua vita.

"Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. Parlarne per me è stato liberatorio. Non è stata vanità. Parlarne è stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta", dichiara Eleonora Giorgi in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

Mamma di Paolo Ciavarro e nonna di Gabriele, Eleonora Giorgi sottolinea la presenza centrale della famiglia nella sua quotidianità: "Un mese, un anno, una vita: non importa. Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia".

Eleonora Giorgi rivela come sia cambiato il suo modo di vedere il mondo dopo la malattia: "Quando sono caduti i capelli mi sono detta: la testina ce l’hai carina, piccolina. Sentirai un po’ più di freddo, però, vuoi mettere, non te li devi più lavare, niente colpi di sole. Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà".

Eleonora Giorgi aggiorna sulla malattia: "Non posso lasciare il mio nipotino"

Ospite di Verissimo a ottobre 2024 insieme all'ex marito Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi aveva aggiornato i fan sulla sua salute: "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro. Non posso lasciare il mio nipotino Gabriele".

"Quando prendi un frontale con la vita, come nel mio caso, cambiano le priorità. Oggi la mia priorità assoluta è quello che mi rimane, sperando il più possibile", aveva aggiunto Eleonora Giorgi.