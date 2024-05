Eleonora Giorgi accompagna all'altare il figlio Andrea

Instagram @eleonoragiorgiofficial e @paolociavarro

Eleonora Giorgi ha accompagnato all'altare il figlio Andrea Rizzoli, primogenito avuto nel 1980 con l'ex marito Angelo Rizzoli, dal quale si è separata nel 1984.

L'attrice - che è stata operata da poco a causa del tumore al pancreas - ha condiviso nelle sue storie su Instagram uno scatto in cui è immortalata in chiesa con il figlio, a corredo del quale, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Il mio Andrea si è sposato !", e altre foto del figlio con la neosposa Serena Meriggioli, make up artist, scattate durante la cerimonia.

Presenti al matrimonio della coppia anche Paolo Ciavarro - secondogenito avuto da Eleonora Giorgi con il marito Massimo Ciavarro - con la futura moglie Clizia Incorvaia e il figlio Gabriele, 2 anni: "Matrimonio dello zio Andre. I miei amori", ha scritto Clizia nelle sue storie su Instagram condividendo uno scatto del marito con Gabriele.

Andrea Rizzoli parla a Verissimo del sostegno alla madre dopo la diagnosi di tumore

Eleonora Giorgi, che dallo scorso novembre lotta contro un tumore al pancreas, a marzo è stata ospite a Verissimo con i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che avevano parlato del periodo difficile vissuto a fianco della madre.

Andrea Rizzoli aveva raccontato: "Per nostra madre non è stato un periodo facile, ma nonostante soffrisse per la malattia, la consapevolezza di avere un male così grave e per la chemioterapia, è riuscita sempre a renderlo sopportabile. Insieme abbiamo vissuto momenti privati che ci hanno unito ancora di più".

"Io non so se in quella situazione sarei stato così forte da mostrare sempre un volto felice, mentre lei con noi si è mostrata sempre così, senza avere mai momenti di cedimento; credo ne abbia avuti ma con noi non lo ha mai mostrato", aveva aggiunto.

"La convalescenza non sarà facile ma è una questione di tempo, il corpo dopo l'intervento che mamma subirà tra pochi giorni, dovrà trovare un suo equilibrio", aveva continuato Andrea, mentre Eleonora Giorgi aveva detto: "So che i miei figli mi sosterranno".