Clizia Incorvaia festeggia i due anni del figlio Gabriele

Instagram @cliziaincorvaia

Clizia Incorvaia ha condiviso sui social una dolce dedica al figlio Gabriele, avuto il 19 febbraio del 2022 con Paolo Ciavarro, in occasione del suo secondo compleanno.

Instagram @cliziaincorvaia

"Mi sembra ieri quando ti allattavo e crollavi felice e appagato e io scherzavo, godendomi lo spettacolo!", ha scritto l'influencer a corredo di un video amarcord con il figlio.

"Oggi compi 2 anni amore, e il mio augurio è che tu possa sempre onorare la vita, tramite la conoscenza e la curiosità e che tu possa imparare a tener sempre aperto quel cassettino della felicità, non scordarlo mai. Ti amo, mamma", ha aggiunto Clizia ed Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, ha aggiunto tanti cuori.

Clizia Incorvaia nelle sue storie su Instagram ha poi condiviso alcuni momenti dei preparativi della festa organizzata per il primogenito: "È tutto pronto per festeggiare i due anni di Gabri", ha scritto a corredo delle immagini l'influencer, che a ottobre coronerà il suo amore per Paolo Ciavarro anche con il matrimonio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dal primo incontro alla nascita del figlio Gabriele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavaro vivono un'intensa storia d'amore dal 2020, nata durante il Grande Fratello Vip. Terminato il reality, si sono riabbracciati dopo un periodo di distanza a causa della pandemia, e da allora non si sono più lasciati.

La coppia nel 2021 aveva annunciato di essere in attesa di un bambino, nato il 19 febbraio del 2022: "Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro", aveva scritto sui social la coppia.

Clizia nel 2023 aveva svelato di aver affrontato insieme al futuro marito il dolore di un aborto: "Siamo andati contro tutto e tutti, sopportando distanza, pregiudizi e tempo, affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà, come la mia separazione e l'aborto", aveva raccontato su Instagram l'influencer, che è mamma anche di Nina, nata nel 2015.

Clizia e Paolo a Verissimo: "Gabriele è il coronamento del nostro amore"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ospiti a Verissimo con il figlio, avevano condiviso la gioia di essere genitori.

"Gabriele è il coronamento del nostro amore e questo è stato l'anno più bello della nostra vita", aveva detto Clizia, che aveva parlato anche delle difficoltà dei primi mesi con un neonato, in cui aveva sofferto anche di depressione post-partum: "I primi mesi sono i più difficili, che mettono alla prova anche la coppia. Non sono mancate le discussioni, ma passati i primi tre mesi, si può stare insieme a vita. Oggi, ripensando ai primi tempi, io e Paolo ci ridiamo su".

"Ho sempre sperato di trovare la mia anima gemella, e Paolo ha un'anima affine alla mia. Tra noi c'è stata subito un'alchimia assoluta", aveva raccontato l'influencer, e a proposito del rapporto di Nina con il fratellino aveva aggiunto: "Nina per Gabriele è una seconda mammina. Lo adora, non è gelosa di lui".

Paolo Ciavarro le aveva fatto eco: "Abbiamo voluto nostro figlio perché ci amavamo tantissimo e oggi ci amiamo ancora di più. Clizia è stata molto brava a inserire Gabriele nella vita di Nina, infatti Gabriele è innamorato della sorella, praticamente sorride solo a lei".