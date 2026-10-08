Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti ospiti a Verissimo

Nata nel 1978 a Palermo, Eleonora Abbagnato si è appassionata alla danza sin da bambina. "Ho iniziato a ballare per caso a quattro anni perché mamma aveva il suo negozio di abbigliamento vicino a una sua amica che aveva una scuola di ballo", aveva raccontato la ballerina a Verissimo. Dopo l'esordio in televisione, in un programma presentato da Pippo Baudo, a 12 anni lascia l'Italia per studiare alla scuola di danza dell'Opéra di Parigi. Qui, nel 2013 diventa Étoile, affermandosi come la prima italiana a ricoprire tale ruolo. Dal 2015 Eleonora Abbagnato è direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma.



Nel 2011 Eleonora Abbagnato ha sposato l'ex calciatore Federico Balzaretti, con cui ha avuto due figli: Julia (2012) e Gabriel (2015). Classe 1981, Balzaretti raggiunge la Serie A con la maglia del Torino, per poi militare in diverse squadre tra cui Juventus e Roma. Prima di legarsi a Eleonora Abbagnato, Federico era già papà di Lucrezia (2006) e Ginevra (2008), che Eleonora ha cresciuto come se fossero sue figlie. A quindici anni esatti dal loro matrimonio, il 13 giugno 2026 Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno rinnovato le promesse di matrimonio nel corso di una cerimonia che si è svolta a Palermo.