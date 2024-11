La ballerina e insegnante di danza parla a Verissimo dell'amore per la sua famiglia: "All'inizio della storia con Federico ho avuto paura, mia mamma non era d'accordo. Ci sono stati momenti difficili, ma ci ho sempre creduto"

Eleonora Abbagnato parla a Verissimo dell'amore per la sua famiglia, composta dal marito Federico Balzaretti - con cui è sposata dal 2011 - i loro due figli Julia (2012) e Gabriel (2015) e Lucrezia (2006) e Ginevra (2008), le figlie che l'ex calciatore ha avuto da una precedente relazione e che hanno sempre vissuto con lui.

"Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie", afferma la ballerina e insegnante di danza, 46 anni. Eleonora Abbagnato ammette di aver avuto paura all'inizio della sua storia con Federico: "Io ero libera, in piena carriera. Mia mamma non era molto d'accordo, ma ho capito subito che lui aveva questi due gioielli di cui dovevo prendermi cura. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ho sempre continuato a crederci e ho dato a tutti e quattro i figli la stessa educazione e le stesse regole".

Per quanto riguarda il loro rapporto oggi: "I nostri figli sono speciali. Ti danno forza. Ce li siamo sempre portati dappertutto e loro come fratelli sono molto uniti. Vedere l'amore che c'è tra loro è la cosa più bella".