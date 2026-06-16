Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono sposati (di nuovo)

Eleonora Abbagnato , 47 anni, e Federico Balzaretti, 44 anni, si sono sposati di nuovo, a 15 anni esatti di distanza dal sì. Sabato 13 giugno la coppia ha rinnovato le promesse di matrimonio nel corso di una cerimonia che si è svolta a Palermo , città natale dell'etoile e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Sempre nel capoluogo siciliano, nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni , Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono diventati moglie e marito il 13 giugno 2011.

Eleonora Abbagnato, l'amore per il marito e i figli raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo nel 2024, Eleonora Abbagnato aveva parlato dell'amore per la sua famiglia, formata dal marito Federico Balzaretti, i loro due figli Julia (2012) e Gabriel (2015), e Lucrezia (2006) e Ginevra (2008), le figlie che l'ex calciatore ha avuto da una precedente relazione e che hanno sempre vissuto con lui.

"Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie - aveva affermato in trasmissione l'etoile e direttrice di danza - I nostri figli sono speciali. Ti danno forza. Ce li siamo sempre portati dappertutto e loro come fratelli sono molto uniti. Vedere l'amore che c'è tra loro è la cosa più bella".