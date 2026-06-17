Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, la foto con tutti i figli

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno pubblicato sui social una foto di famiglia, scattata durante il rinnovo delle promesse della coppia. Nello scatto, accanto alla coppia posano sorridenti i loro due figli Julia (2012) e Gabriel (2015) e Lucrezia (2006) e Ginevra (2008), le figlie che l'ex calciatore ha avuto da una precedente relazione e che hanno sempre vissuto con loro.



Sui social, Federico Balzaretti, 44 anni, ha condiviso anche una dedica dopo il rinnovo delle promesse: "A mia moglie: Ti risposerei altre mille volte. Ai nostri figli: Sono orgoglioso di voi. Ai nostri amici: Avete reso tutto questo magia". Sposati nel 2011, la ballerina e l'ex calciatore hanno voluto celebrare il loro amore a 15 anni dal sì.

Ospite a Verissimo, Eleonora Abbagnato aveva parlato dell'amore per la sua famiglia. La ballerina, 47 anni, aveva ammesso di aver avuto paura, all'inizio della sua relazione con l'ex calciatore. "Io ero libera, in piena carriera. Mia mamma non era molto d'accordo, ma ho capito subito che lui aveva questi due gioielli di cui dovevo prendermi cura. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ho sempre continuato a crederci e ho dato a tutti e quattro i figli la stessa educazione e le stesse regole - aveva detto riferendosi alle due figlie maggiori di Federico Balzaretti -. Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie".