Eda Ece con il marito e la figlia

Eda Ece, l'attrice che interpreta Yildiz nella serie turca Forbidden Fruit, condivide su Instagram una tenera foto della festa di compleanno della figlia Mina Ipek. La piccola è nata nel 2024, coronando la storia d'amore dell'artista turca con il marito, il cestista Buğrahan Tuncer.

Ad accompagnare lo scatto che ritrae mamma, papà e figlia, una commovente dedica. "Mi si riempiono gli occhi di lacrime mentre scrivo: sono stati i due anni più difficili ma anche i più belli della mia vita - scrive Eda Ece nella didascalia della pubblicazione social - Crescere una bambina è allo stesso tempo impegnativo e fonte di un amore e una felicità indescrivibili. Ti auguro tanti anni meravigliosi, mia adorata bambina; io e tuo padre ti amiamo così tanto che le parole non bastano. Che la tua vita sia sempre piena di bellezza, bontà, felicità e risate".

Poco prima del secondo compleanno della figlia Mina Ipek, Eda Ece ha festeggiato un altro giorno importante per la sua famiglia. Il marito Buğrahan Tuncer ha compiuto 33 anni il 23 marzo e l'attrice lo ha celebrato anche sui social condividendo una dolce foto di coppia.