Eda Ece e il marito Bugrahan Tuncer

Eda Ece, l'attrice che interpreta Yildiz in Forbidden Fruit, condivide sui social un tenero scatto per festeggiare il compleanno del marito, il cestista Buğrahan Tuncer.

La foto, scattata all'interno di un locale, ritrae i due mentre, sorridenti, posano davanti alla torta di compleanno completa di candeline accese. A coronare il momento, una semplice emoji a forma di cuore.

Eda Ece e il rapporto con il marito: "Siamo amici oltre che compagni"

Eda Ece, nata il 20 giugno 1990, ospite a Verissimo, aveva parlato della sua storia d’amore con il marito Buğrahan Tuncer, cestista che ha sposato nel 2023: "Siamo amici oltre che compagni e ci divertiamo tanto insieme", aveva dichiarato, spiegando come il desiderio di costruire una famiglia sia stato un forte collante tra i due.