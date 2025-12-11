Diletta Leotta e Loris Karius, dal colpo di fulmine all'attesa del secondo figlio

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori per la seconda volta. La conduttrice, 34 anni, e il calciatore, 32 anni, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio.



Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti nel 2022 a Parigi. Il loro è stato un colpo di fulmine. "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così", ha raccontato la conduttrice a Verissimo.

Nel 2023 sono diventati genitori di Aria Rose. La proposta di matrimonio è arrivata mentre Diletta Leotta era in dolce attesa. Si sono sposati a giugno 2024 in Sicilia. A Verissimo la conduttrice aveva parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina". L'annuncio è arrivato il 10 dicembre 2025: "Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio".



Nel video sopra, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius.