Demi Moore racconta la malattia di Bruce Willis: "Bisogna essere realistici"

Demi Moore e Bruce Willis

In occasione dell'Hamptons International Film Festival, Demi Moore, che ha ritirato un premio alla carriera, ha parlato della malattia dell'ex marito Bruce Willlis.

L'attrice e Bruce Willis si sono separati nel 2000, ma sono sempre rimasti molto legati. "La malattia è quello che è. Bisogna essere realistici nell'accettarla", ha dichiarato Demi Moore descrivendo la demenza frontotemporale diagnosticata all'attore di Pulp Fiction nel 2022.

Riguardo le attuali condizioni di salute di Bruce Willis, l'attrice ha spiegato: "Nello stato in cui si trova, è stabile. Quando si guarda al passato, è una battaglia persa. Se, invece, si accetta il loro stato attuale, si scopre una grande bellezza e dolcezza".

Emma Heming: "Non so se Bruce sia consapevole della sua malattia"

Emma Heming, moglie di Bruce Willis, al quale è legata da 16 anni, aveva raccontato la malattia del marito in un vide condiviso su Instagram: "Ricevo innumerevoli messaggi di amore e sostegno perché Bruce è così amato. Vorrei poter rispondere a tutti questi messaggi, perché sono profondi, crudi e poetici, ma sappiate che li apprezzo moltissimo. Mi fa anche sentire meno sola. Vi sono grata", aveva concluso la donna.

Nel settembre del 2023, la moglie dell'attore aveva parlato della malattia di Bruce Willis in un'intervista al programma Today Show di Nbc.

"Non so se Bruce sia consapevole della sua malattia, quello che sto imparando è che la demenza è dura. È difficile per la persona che ne soffre, ma lo è anche per la famiglia. E questo non è diverso per Bruce. Io e le nostre ragazze non facciamo eccezione", aveva dichiarato Emma Heming.