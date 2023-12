Bruce Willis, la dedica della moglie Emma Heming per i 16 anni insieme

"Il mio amore e la mia adorazione per questo uomo speciale non fanno che aumentare", scrive sui social Emma Heming a proposito del marito Bruce Willis, che da quasi un anno è affetto da demenza frontotemporale

Emma Heming ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri al marito Bruce Willis, con il quale ha festeggiato 16 anni d’amore.

"Sedici anni con questo uomo speciale. Il mio amore e la mia adorazione per lui non fanno che aumentare", ha scritto Emma su Instagram, aggiungendo un cuore a corredo di un romantico scatto con l’attore, con il quale è convolata a nozze nel 2009 per poi coronare la loro storia con la nascita di due figlie: Mabel (2012) ed Evelyn (2014).

Emma Heming ha poi condiviso un video in cui ha manifestato le difficoltà legate alla malattia degenerativa del marito, al quale a febbraio è stata diagnosticata la demenza frontotemporale.

Emma ha però trovato una grande solidarietà sui social: “Bruce lo chiama il ‘cerchio ristretto’. Sono le persone che abbiamo la fortuna di avere nella nostra vita, che possiamo chiamare e delle quale possiamo fidarci. Ho la fortuna di avere una cerchia ristretta di persone che, pur non potendo risolvere il problema, possono semplicemente ascoltare e questo aiuta moltissimo”, ha scritto a corredo del filmato.

“Questo gruppo ristretto di persone è qui su Instagram: l'anno scorso è stato fondamentale per me riuscire finalmente a costruire connessioni online. Persone di ogni ceto sociale si trovano nella stessa situazione sfortunata e questo ci avvicina. Ricevo innumerevoli messaggi di amore e sostegno perché Bruce è così amato. Vorrei poter rispondere a tutti questi messaggi, perché sono profondi, crudi e poetici, ma sappiate che li apprezzo moltissimo. Mi fa anche sentire meno sola. Vi sono grata”, ha concluso Emma.

Emma Heming: “Non so se Bruce sia consapevole della sua malattia”

A settembre Emma Heming aveva parlato delle condizioni di salute di Bruce Willis in un'intervista al programma Today Show di Nbc.

"Non so se Bruce sia consapevole della sua malattia, quello che sto imparando è che la demenza è dura. È difficile per la persona che ne soffre, ma lo è anche per la famiglia. E questo non è diverso per Bruce. Io e le nostre ragazze non facciamo eccezione. Siamo una famiglia molto onesta e aperta. E sapendo chiaramente di che malattia si tratta, da un punto di vista medico, tutto diventa più comprensibile. Era importante far sapere alle nostre figlie di cosa si tratta, perché non voglio che ci sia stigma o vergogna legata alla diagnosi del loro papà, o nei confronti di qualsiasi altra forma di demenza".

"Ci sono così tante cose belle che accadono nelle nostre vite e Bruce vorrebbe davvero che fossimo felici. Lo vorrebbe davvero per me e per i nostri famigliari", ha aggiunto la moglie dell'attore, che è papà anche di Rumer, che ad aprile lo ha reso nonno di una bambina, Scout e Tallulah, avute con l'ex moglie Demi Moore, con le quali Emma Heming ha un bellissimo rapporto.