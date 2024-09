David Beckham e il selfie con Matt Damon: "Mamma diceva sempre che ci assomigliavamo"

David Beckham condivide su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a un'altra star internazionale di altrettanta fama, l'attore statunitense Matt Damon. L'ex calciatore, ora imprenditore e dirigente sportivo, pubblica un selfie ricordando nella didascalia una certa somiglianza con l'artista.

"Mamma diceva sempre che ci assomigliavamo", scrive David citando sua madre Sandra Georgina West, alla quale è molto legato. David Beckham e Matt Damon si trovavano allo stesso evento di beneficienza a sostegno di Water.org, un'organizzazione globale senza scopo di lucro che lavora per portare l'acqua e i servizi igienici nel mondo.

David e Victoria Beckham: il colpo di fulmine, i figli e i 25 anni di matrimonio

Per David Beckham il 2024 è stato un anno ricco di eventi importanti, uno su tutti il venticinquesimo anniversario di matrimonio con la moglie Victoria. Si sono conosciuti nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza e tra loro è scattato il colpo di fulmine. Nel 1999 è nato il loro primogenito Brooklyn. Si sono sposati a luglio dello stesso anno nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Nel 2002 è arrivato Romeo James, nel 2005 è nato il terzo figlio maschio Cruz David e nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven.

In 25 anni di matrimonio, non sono mancati momenti difficili, come quando sono diventate insistenti le voci di tradimenti da parte di David. I Beckham hanno sempre smentito i gossip. Solo di recente, Victoria ha ammesso di essere stata infastidita da quei rumor: "È stato il periodo più infelice della mia vita e quello più difficile per la nostra relazione".