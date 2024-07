Victoria e David Beckham, 25 anni di matrimonio

Nozze d'argento per Victoria e David Beckham. La coppia festeggia il 4 luglio 25 anni di matrimonio.

Quello tra David e Victoria è stato un colpo di fulmine, scattato nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza. Nel 1999 è nato il loro primogenito Brooklyn. Si sono sposati il 4 luglio dello stesso anno nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Nel 2002 è arrivato il secondogenito Romeo James. Nel 2005 è nato il terzo figlio maschio Cruz David. E nel 2011 è venuta alla luce la loro unica figlia femmina Harper Seven. In 25 anni di matrimonio, non sono mancati momenti difficili, come quando sono diventate insistenti le voci di tradimenti da parte di David. I Beckham hanno sempre smentito i gossip. Solo di recente, Victoria ha ammesso di essere stata infastidita da quei rumor: "È stato il periodo più infelice della mia vita e quello più difficile per la nostra relazione".

La coppia è riuscita però a superare tutte le difficoltà e oggi Posh&Becks sono arrivati a celebrare 25 anni di matrimonio. Nel video sopra, la storia d'amore tra Victoria e David Beckham.