Costantino Vitagliano si fa truccare dalla figlia Ayla: il dolce video

Costantino Vitagliano ha condiviso sui social un dolce momento di gioco con la figlia in cui si fa truccare dalla sua bambina. "Ma io posso fare il bambolotto?", chiede ironico Costantino Vitagliano ad Ayla, di nove anni. "Una figlia è una bambina che cresce per diventare la tua migliore amica", scrive Costantino Vitagliano, 50 anni, come didascalia del video.

Ayla è nata nel 2015 dalla relazione dell'ex tronista e modello con l'indossatrice svizzera Elisa Mariani.

Ospite a Verissimo, Costantino Vitagliano aveva parlato per la prima volta del suo periodo più difficile, segnato dalla malattia: "Sono un autoimmune, non sapevo nemmeno cosa volesse dire. La mia malattia mi porta ad avere una massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all'altro".

Sempre a Verissimo, Costantino Vitagliano aveva parlato dell'amore per la figlia e di come proprio Ayla sia stata la sua forza nelle difficoltà: "Quando è con me non esiste altro. Mia mamma si è ammalata quando è nata mia figlia e oggi vedo mia mamma in Ayla. Devo farcela per lei, devo esserci per lei".