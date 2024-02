Costantino Vitagliano parla della malattia: "Devo farcela per mia figlia"

Costantino Vitagliano torna a Verissimo per parlare del grave problema di salute che ha scoperto di avere di recente: "Essendo la mia una malattia autoimmune, si va a tentativi. Ho iniziato una nuova cura. Mentalmente però oggi sto meglio".

Per Costantino Vitagliano è stato molto difficile accettare la malattia: "Da un momento all'altro è come se si fosse spento l'interruttore della mia vita, sto cercando di riaccenderlo e tornare a vedermi quello che ero. Per esempio stamattina ho portato per la prima volta mia figlia a scuola".

Ed è proprio alla figlia Ayla che va il pensiero di Costantino: "Quando è con me non esiste altro. Mia mamma si è ammalata quando è nata mia figlia e oggi vedo mia mamma in Ayla. Devo farcela per lei, devo esserci per lei".

I sogni di Costantino Vitagliano sono rivolti alla figlia: "Quando tornerò a Verissimo la prossima volta spero di dirti che riesco a correre e portare Ayla sulle spalle".