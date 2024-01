Costantino Vitagliano parla della sua malattia: "Pensavo che sarei morto"

Costantino Vitagliano parla per la prima volta a Verissimo dei suoi problemi di salute: "Mi dicevo: 'Sto per morire e non me lo vogliono dire'. Credevo di avere un tumore, poi è arrivata la diagnosi"

Costantino Vitagliano parla per la prima volta a Verissimo della sua malattia: "Mi ero rotto un tendine, giocando con mia figlia sul divano. Una sera sono andato a fare un controllo e il medico mi ha fatto fare un'ecografia: è venuta fuori una macchia sull'aorta addominale".

Da lì per Costantino Vitagliano, 49 anni, è iniziata una lunga degenza in ospedale: "Ero ricoverato nel reparto di chirurgia oncologica. Ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta perché non riuscivano a capire cosa avessi".

Costantino Vitagliano ammette di aver pensato al peggio: "Ho pensato di morire. Mi dicevo: 'Sto per morire e non me lo vogliono dire'. Visto il reparto, ero sicuro di avere un tumore".

Dopo un mese è arrivata la diagnosi: "Ho una malattia autoimmune che mi porta ad avere questa massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all'altro".

A oggi per la malattia di Costantino Vitagliano non c'è una cura: "Sono costantemente sotto farmaci, si va a tentativi".