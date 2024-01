Costantino Vitagliano più forte della malattia

Lui è un ragazzo che sta attraversando un momento molto difficile a causa di problemi di salute: Costantino Vitagliano si racconta a Verissimo domenica 21 gennaio.

Dall'infanzia nelle case popolari alla grande popolarità dopo Uomini e Donne fino al problema di salute che ha scoperto di avere di recente: la storia di Costantino Vitagliano è attraversata da momenti di successo e gioia - come quella per la nascita della figlia Ayla -, ma anche da dolori profondi, come quello per la morte della mamma, a cui ora si è aggiunta la preoccupazione per la sua grave malattia.

La vita di Costantino Vitagliano: l'infanzia e la carriera

Costantino Vitagliano è nato a Milano nel 1974 da genitori originari di Avellino: sua madre Rosina era una portinaia, suo padre Orazio una guardia giurata. In una recente intervista al Corriere della Sera, della sua infanzia ha detto: "Vengo dal nulla. Dai Palazzoni in via Calvairate a Milano, dove ti dovevi arrangiare ogni giorno. Di quelli che giocavano a pallone con me, qualcuno sta in galera".

Da ragazzino Costantino Vitagliano ha fatto tantissimi lavori: è stato barista, ragazzo immagine, spogliarellista, modello. È arrivato in tv come valletto nelle reti locali (tra cui Antennatre). Ma è diventato noto al pubblico nel 2003 grazie a Uomini e Donne dove è stato prima corteggiatore e poi tronista.

La sua storia d'amore - poi finita - con Alessandra Pierelli è stata la prima a essere seguita dai telespettatori passo per passo come un reality show. Dopo Uomini e Donne, la coppia ha preso parte a Buona Domenica.

Sono stati gli anni d'oro di Costantino Vitagliano, conteso dai locali di tutta Italia, è arrivato a guadagnare decine di migliaia di euro a serata. "Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare. Arrivavo alle tre di notte, col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno", ha raccontato al Corriere della Sera.

Nel 2003 ha scritto un libro biografico: Costantino Desnudo che ha venduto 250mila copie, a cui si è poi aggiunta, nel 2006, l'autobiografia Dedicato a voi. "Presentai il mio libro nella piazzetta di Porto Cervo e dovettero chiuderla, c’erano Raiuno, Raidue. Pensavo: io non sono nessuno, ho la terza media, veramente riesco a muovere tutta ’sta roba? E, allora, pompavo per fare soldi più che potevo", ha affermato.

Nel 2006 e nel 2007 Costantino è stato uno degli inviati della trasmissione Stranamore. Nel 2007 ha posato per il calendario di MAX. Nel 2009 ha partecipato alla trasmissione Quelli che... il calcio. Nel 2011 è stato concorrente di Baila!. E nel 2016 è stato tra gli inquilini della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Costantino Vitagliano ha preso parte anche a diversi film: da Troppo belli - scritto da Maurizio Costanzo - a Vacanze a Gallipoli di Tony Greco.

Costantino Vitagliano dalla gioia al dolore

Dopo la fine della sua storia con Alessandra Pierelli, Costantino Vitagliano è stato fidanzato per un breve periodo con Linda Santaguida.

Nel 2013 ha conosciuto l'indossatrice svizzera Elisa Mariani, con cui nel 2015 ha accolto la figlia Ayla.

Poco prima della nascita della figlia, Costantino Vitagliano ha scoperto però che sua mamma aveva una grave malattia: un tumore ai polmoni che l'ha portata via in tre anni. Sua madre è scomparsa nel 2018. Nel 2021 Costantino Vitagliano ha perso anche il papà.

A fine 2023 è arrivata per lui un'altra prova difficile: a novembre è stato ricoverato in ospedale per un grave problema di salute di cui parlerà a Verissimo per la prima volta.