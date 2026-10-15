Nasce a Pordenone il 10 ottobre 1980, ma cresce in Sicilia, in provincia di Agrigento. A Milano lavora dapprima come modella e, nel 2008, approda in televisione.

Dal matrimonio con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, durato dal 2015 al 2019, nasce Nina. Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip, dove conosce Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Nel febbraio 2022 la coppia annuncia la nascita del figlio Gabriele e il 12 luglio 2024 Clizia e Paolo si sposano a Forte dei Marmi.

Le nozze, inizialmente previste per ottobre, vengono anticipate per i problemi di salute di Eleonora Giorgi, all’epoca in cura per il tumore. L’attrice, a cui Clizia era molto legata, muore il 3 marzo 2025 a 71 anni per un tumore al pancreas. "Non mi manca mia suocera, mi manca la mia migliore amica, mia madre, la mia complice, mia sorella. Mi manca tutto ciò", aveva detto a Verissimo.