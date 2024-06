Clizia Incorvaia, parte il countdown: "Meno 15 giorni al matrimonio"

Manca poco al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, e la modella e influencer ha fatto partire sui social il countdown al grande giorno.

"Meno quindici giorni al nostro matrimonio. Sono così emozionata. Credo che, quando fai una scelta in maniera consapevole, tutto diventa magico, ma al contempo reale!", ha scritto su Instagram Clizia, condividendo le emozioni dell'attesa.

"Spesso, e ciò lo dico senza rimpianti, facciamo scelte veloci dettate dall'onda delle passioni e dalla velocità di cui loro stesse si nutrono. Le anime predestinate si ricongiungono sempre", ha aggiunto Clizia, che, ospite a Verissimo con Paolo Ciavarro, aveva parlato dei preparativi del matrimonio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro parlano delle future nozze a Verissimo

"Quando ha saputo della malattia della madre Eleonora Giorgi, io ero a Milano e Paolo mi sapeva felice perché dovevo provare l'abito da sposa. Lui ha tenuto la notizia per sé, per non rovinare quel momento, perché sapeva che per me era magico", aveva raccontato commossa Clizia parlando del futuro marito.

"Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia madre sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno", aveva aggiunto Paolo Ciavarro, che con Clizia Incorvaia a febbraio del 2022 ha avuto il figlio Gabriele.

Nel video sotto, la storia d'amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.