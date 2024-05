Clizia Incorvaia: “Ho cambiato l'abito da sposa”

Dopo aver anticipato la data del matrimonio, Clizia Incorvaia fa sapere di aver cambiato il suo abito da sposa. "Meno due mesi al matrimonio", scrive l'influencer, 43 anni, dando così il via al countdown. "Corro per prove abito che ho cambiato. Non è quello che avevo scelto a ottobre. Speriamo", spiega Clizia Incorvaia che sposerà Paolo Ciavarro, 32 anni, a luglio e non più a ottobre, come aveva annunciato a Verissimo.

Non è la prima volta che Clizia Incorvaia condivide con i follower i preparativi del suo matrimonio. "Aspettando di dire sì", aveva scritto pubblicando altre immagini in cui, vestita di bianco, indossa il velo.

A Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avevano parlato del loro matrimonio. Paolo aveva spiegato anche la decisione di sposarsi in un momento così difficile della sua vita, segnato dalla malattia della mamma Eleonora Giorgi, operata per un tumore al pancreas.

"Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno", aveva detto Paolo Ciavarro.