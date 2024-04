Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i preparativi del matrimonio: “Aspettando di dire sì”

L'influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto dei preparativi in vista delle nozze in programma a ottobre

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano solo il grande giorno. Ormai è quasi tutto pronto per il matrimonio tra i due ragazzi, che si celebrerà a ottobre.

Nel frattempo, l'influencer ha voluto condividere con i suoi follower alcuni scatti dei preparativi in vista delle nozze: "Waiting on the day of yes", ha scritto Clizia a corredo di varie foto che ritraggono lei e il suo futuro marito vestiti da sposi.

Ospiti a Verissimo lo scorso 13 gennaio, Clizia e Paolo avevano parlato del matrimonio: "Ci sposeremo l'11 ottobre, perché siamo entrambi del segno della Bilancia, e ottobre è il nostro mese e sarà magico. Il matrimonio sarà in Campania, vicino a Caserta, in un posto all'aperto immerso nel verde. L’abbiamo scelto anche perché ci saranno invitati da tutta Italia, sia dal Nord sia dal Sud, e la Campania è a metà strada."

In un altro post pubblicato su Instagram, l'influencer ha condiviso alcuni momenti della settimana appena trascorsa, primo dei quali un video che mostra i due promessi sposi mentre ballano in spiaggia: "Recappino della settimana tra impegni di lavoro …family, scatti rubati e organizzazione del grande giorno".