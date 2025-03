Clizia Incorvaia festeggia i 90 anni di sua nonna Maria condividendo su Instagram un carosello di foto e video della festa di compleanno. Emozionanti momenti accompagnati da una dolce didascalia: "Auguri: la vita inizia a 90 anni e Nonna Maria, la mia nonna del cuore, lo insegna ogni giorno a noi e ci tiene uniti e coesi come famiglia".

Clizia Incorvaia è nata nel 1980 a Pordenone, per poi trasferirsi in Sicilia. La sua carriera inizia come modella, facendola poi approdare in diversi programmi televisivi, come il Grande Fratello Vip. Proprio qui, nel 2020, incontra Paolo Ciavarro. I due si innamorano e nel 2022 danno il benvenuto al loro primo figlio insieme Gabriele. Clizia è mamma anche di Nina, nata da una precedente relazione. Nel 2024 Clizia e Paolo convolano a nozze. Di recente la loro famiglia ha dovuto affrontare un momento molto difficile, la scomparsa della mamma di Paolo, Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia parla a Verissimo della suocera Eleonora Giorgi

Ospite a Verissimo il 23 marzo, l'influencer ha dedicato toccanti parole alla suocera Eleonora Giorgi: "Credo nell'eternità dell'anima, io credo che ci ricongiungeremo tutti. Credo nell'eternità e questo mi salva da qualsiasi pensiero negativo. Dal fatto di non averle detto tante cose, del volere ancora del tempo, del non averla apprezzata abbastanza".