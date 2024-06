Claudia Dionigi: "Non è possibile essere una madre perfetta"

"Ci sono milioni di modi per essere una buona madre": l'influencer, mamma di Maria Vittoria, condivide sui social una riflessione sulla maternità

Instagram @claudiadionigi

Claudia Dionigi ha condiviso su Instagram alcuni scatti con la figlia Maria Vittoria, accompagnati da diversi cuori e da una riflessione sulla maternità che comprende anche una dedica alla primogenita, avuta a dicembre del 2022 con Lorenzo Riccardi. "Non è possibile essere una madre perfetta, ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. Amo questi momenti insieme a te piccola mia, amo te infinitamente", ha scritto l'influencer, che a gennaio ha avuto alcuni problemi di salute. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi - che vivono un'intensa storia d'amore nata nel 2019 a Uomini e Donne - a giugno del 2022 avevano fatto sapere che sarebbero diventati genitori e il 21 dicembre avevano annunciato la nascita della figlia Maria Vittoria.

Claudia Dionigi a Verissimo: "Essere mamma non è facile e ho avuto paura di non farcela"

Ospiti a Verissimo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi avevano condiviso le emozioni di essere genitori. "Maria Vittoria sta benissimo ed è identica a suo papà. Essere mamma non è facile, all'inizio ho avuto qualche difficoltà, avevo molta paura di non farcela, ma come tutte le mamme ce l'ho fatta", aveva raccontato l'influencer a Silvia Toffanin. Lorenzo Riccardi aveva quindi aggiunto: "Mia figlia mi riempie d'amore, è una bambina molto brava e spesso mi commuovo quando si addormenta tra le mie braccia".