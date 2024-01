Claudia Dionigi: “Sono stata male fisicamente e psicologicamente. Mi svegliavo solo per mia figlia”

Claudia Dionigi parla sui social del suoi problemi di salute. All'influencer è stata diagnosticata una disfunzione della tiroide.

"Questa disfunzione non mi fa stare bene. Non vi nego che non sono stata bene né fisicamente né psicologicamente e solo chi ne soffre sa che una disfunzione della tiroide si cala nella nostra vita con sintomi e modalità diverse", racconta Claudia Dionigi nelle storie su Instagram.

"Può subentrare lo stress, la stanchezza cronica, l'ansia, la depressione. Cosa che mi è successa. Mi svegliavo la mattina solamente per mia figlia", rivela l'influencer, diventata mamma nel 2022 di Maria Vittoria.

Claudia Dionigi aggiunge: "Ho avuto disturbi del sonno, dell'alimentazione, anche il mio fisico è cambiato. Però piano piano sto capendo che ci si impara a convivere".

Infine l'influencer lancia un messaggio: "Non dimentichiamoci di non perdere mai l'autostima, di non trascurarci e di circondarci sempre di persone che ci vogliono bene e ci amano".