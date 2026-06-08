Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, il battesimo del secondo figlio Leonardo Maria

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno celebrato il battesimo del secondo figlio Leonardo Maria, nato a ottobre del 2025. "Oggi il tuo sorriso ha reso ancora più speciale una giornata già piena d’amore. Benvenuto in questo giorno così importante, principino nostro. Che la vita ti regali sempre la forza di seguire il tuo cuore e la fortuna di sentirti amato ogni giorno, proprio come oggi", hanno scritto sui social l'ex tronista, 30 anni, e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 36 anni, condividendo alcuni momenti della cerimonia.
Insieme dal 2019, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati nel 2024. Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Maria Vittoria. Nel 2025 hanno accolto il secondo figlio Leonardo Maria. Ospiti a Verissimo, avevano parlato proprio del desiderio di allargare la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".