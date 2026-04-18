Chiara Balistreri racconta a Verissimo che l'uomo che l'aveva ridotta in fin di vita è tornato a casa agli arresti domiciliari, dopo due anni di carcere: "Ho ricevuto una chiamata a casa dalla polizia e, per precauzione, mi hanno informata dicendo che dopo due giorni Gabriel sarebbe ritornato a casa con gli arresti domiciliari".

Pochi giorni fa, Chiara Balistreri ha annunciato sui social la scarcerazione dell'ex fidanzato Gabriel Constantin. A Silvia Toffanin racconta: "Lui sconterà la sua pena a casa, gli stessi arresti domiciliari che ha evaso due anni fa. È stato latitante tre anni, dopo che è stato emesso il mandato d'arresto, in cui ha iniziato a usare i social per diffamarmi, per difendere l'indifendibile, per dire che io quelle botte me le meritavo, che mi sono inventata tutto e giustificarsi".

Balistreri contesta la riduzione di pena di sei mesi: "Il giudice ha riscontrato il fatto che quando mi ha pestata e mi ha rotto il naso mandandomi in ospedale, non eravamo conviventi, io l'avevo già lasciato. Questo ha comportato il fatto che non c'erano maltrattamenti in famiglia".

Chiara racconta preoccupata la condotta di Constantin in carcere: "Ha rotto la mascella al suo compagno di cella. Questo significa che è una persona violenta e che non si è pentita di quello che ha fatto. Non può essere rimesso a casa e fuori".

"Lui è già a casa, gli è stata data una cavigliera elettronica, per me c'è nessun dispositivo. Gli serve perché non può uscire di casa", sottolinea.

L'ex compagno l'avrebbe anche querelata per diffamazione: "Lo stesso giorno che mi è arrivata questa telefonata, sono dovuta andare in questura a ritirare una denuncia da parte di Gabriel per diffamazione perché io parlo, perché racconto la verità". Poi aggiunge: "Lui mi ha diffamata, lui ha fatto dei video in cui diceva che i miei referti medici non valevano niente, che quelle botte io quasi me le meritavo".

Chiara commenta: "Ho paura, sono arrabbiata, sono sconfitta", denuncia, esprimendo preoccupazione per la sua famiglia: "In casa ci sono due minori, non è sicuro".

"Tre donne hanno deciso questo, perché la legge lo permette. Scendendo sotto i quattro anni di pena, ha potuto richiedere gli arresti domiciliari", conclude Chiara. "Non so se lui chiederà un ulteriore appello, però fa rabbia".