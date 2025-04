"È bello che nella mia vita ci sia una persona con cui riesco a essere completamente me stessa": Chiamamifaro ha aperto il suo cuore a Verissimo. La cantante di Amici24, il cui vero nome è Angelica Gori, ha parlato della relazione con il fidanzato Francesco, a cui è legata da cinque anni e con cui convive a Milano.

"La versione di me che sono con lui è quella che preferisco al mondo e cerco di portarla in giro. Quella spensieratezza, quella leggerezza che ho con lui, mi piacerebbe averle anche nella vita", ha detto Chiamamifaro. Francesco condivide con Angelica la passione per la musica: "Il percorso ad Amici è come se l'avessimo fatto insieme. Anche Francesco è un musicista ed è bello rincorrere la stessa cosa e farci compagnia nel percorso".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Chiamamifaro a Verissimo.