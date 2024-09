Charlène di Monaco inaugura un nuovo rifugio per cani e gatti

Lunedì 16 settembre Alberto e Charlène di Monaco hanno inaugurato il nuovo rifugio della Società monegasca per la protezione degli animali, situato nel comune di Peille. Come si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale Palais Princier de Monaco, i reali hanno svelato la targa inaugurale del rifugio in presenza delle autorità locali e monegasche, prima che l'Abate Pasquale Traetta benedicesse l'edificio. Il rifugio di 1.675 m², costruito in un'area naturale protetta, potrà ospitare fino a 40 cani e 50 gatti in un ambiente rispettoso del benessere degli animali.

Tra le recenti apparizioni in pubblico della coppia reale anche la cena di gala al Louvre che si è tenuta lo scorso 25 luglio alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. In quell'occasione, Charlène e Alberto di Monaco sono apparsi sorridenti e complici davanti ai fotografi. Dopo un periodo difficile, nel settembre del 2023, Charlène aveva smentito le voci di una presunta crisi con il marito.

"Va tutto bene nel nostro matrimonio. Queste voci di divorzio sono estenuanti e non riesco a capire da dove provengano", aveva dichiarato la principessa a News24. "A quanto pare alcuni media o persone vogliono vederci separati. Se ci sono mille foto che mi ritraggono a un evento, i giornali scelgono sempre quella in cui guardo in basso o non sorrido. E poi scrivono che sembro infelice", aveva aggiunto.

Nel video sotto, la storia d'amore di Alberto e Charlene di Monaco.