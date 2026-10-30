Cecilia Rodriguez, le foto a Trento con figlia e Ignazio Moser: "Un posto dove mi scollego da tutto"

La figlia Clara ha appena compiuto un anno . Per festeggiarla, i genitori hanno usato parole piene d'amore: "1 anno di Clarita. Giorno per giorno, settimana dopo settimana, di mese in mese ci hai fatto scoprire il vero miracolo della vita… grazie Clari, sei la cosita più bella che abbiamo mai conosciuto! La tua mamma e il tuo papà".

Cecilia Rodriguez condivide su Instagram un carosello con Ignazio Moser e la figlia Clara a Trento, dove la famiglia Moser ha la sua azienda. "Un posto dove mi scollego da tutto, e per qualche giorno sono off", scrive Cecilia.

Insieme dal 2017 e sposati dal 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto la figlia Clara Isabel il 15 ottobre 2025. L'influencer ha spesso condiviso le difficoltà affrontate per diventare mamma. Ospite a Verissimo, Cecilia aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".