Clara, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha compiuto un anno. Per festeggiare il compleanno della piccola, la coppia ha condiviso sui social un tenero video che ripercorre, mese dopo mese, il primo anno di Clara. Ad accompagnare la clip, della parole piene d'amore. "1 anno di Clarita - scrivono su Instagram Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - Giorno per giorno, settimana dopo settimana, di mese in mese ci hai fatto scoprire il vero miracolo della vita… grazie Clari, sei la cosita più bella che abbiamo mai conosciuto! La tua mamma e il tuo papà".