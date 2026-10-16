Clara, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha compiuto un anno. Per festeggiare il compleanno della piccola, la coppia ha condiviso sui social un tenero video che ripercorre, mese dopo mese, il primo anno di Clara. Ad accompagnare la clip, della parole piene d'amore. "1 anno di Clarita - scrivono su Instagram Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - Giorno per giorno, settimana dopo settimana, di mese in mese ci hai fatto scoprire il vero miracolo della vita… grazie Clari, sei la cosita più bella che abbiamo mai conosciuto! La tua mamma e il tuo papà".
Tra gli auguri social fatti alla piccola Clara anche quelli della zia Belen Rodriguez. "Tanti auguri vita mia", le parole che con tre cuori rossi accompagnano un dolce scatto della bimba condiviso dalla showgirl sulle sue storie Instagram.
Insieme dal 2017 e moglie e marito dal 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato il benvenuto alla figlia Clara Isabel il 15 ottobre 2025. L'influencer ha spesso condiviso le difficoltà affrontate per diventare mamma. Ospite a Verissimo, Cecilia aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".