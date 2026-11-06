Carolyn Smith in lutto per la sua cagnolina: "Ho perso un’altra anima della mia vita"

Carolyn Smith annuncia su Instagram la perdita della sua amata cagnolina: "La mia adorabile Yorkie BB (Lady Beautiful Butterfly Emotions) è morta nel sonno ieri notte".

L'ex ballerina e coreografa condivide con i fan il suo dolore: "Sono ancora senza parole, mi sento intorpidita. Ho perso un’altra anima della mia vita. Facevamo tutto insieme, era la mia ombra, la mia compagna di sonno, la ragione per cui ridevo durante il giorno".

Non è la prima volta che Carolyn Smith affronta un lutto del genere: qualche anno fa perse, a causa di un tumore, il suo yorkshire terrier Scotty. Ne parlò anche a Verissimo, esprimendo tutta la sua preoccupazione per la malattia che la accumunava al suo cane: "Nei miei anni di cure ho fatto Pet, Tac, esami, non mi fa paura nulla, invece per lui sono stata male".