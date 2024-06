Carolyn Smith, l'addio al cagnolino Scotty: "Sarai sempre con me"

Carolyn Smith annuncia in lacrime sui social la scomparsa del suo amato cagnolino Scotty, a cui era stato diagnosticato un tumore al fegato.

"Scotty ha fatto l'intervento per il tumore al fegato. L'operazione era andata bene, ma sono subentrate delle complicazioni. Lui ha lottato, si pensava che potesse farcela, ma ha avuto un arresto cardiaco e non ce l'ha fatta. Scotty non c'è più", spiega la coreografa, 63 anni, in un video sui social. E aggiunge nella didascalia del post: "Sarai sempre con me".

Carolyn Smith aveva parlato a Verissimo della malattia del suo cagnolino. "Ho avuto la notizia che Scotty ha un tumore al fegato. Questo mi ha devastata. Nei miei anni di cure ho fatto Pet, Tac, esami, non mi fa paura nulla, invece per lui sono stata male", aveva raccontato la coreografa, che da anni combatte contro il tumore al seno.