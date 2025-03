Caroline Darian ha denunciato il padre Dominique Pelicot, accusandolo di "stupro e tentato stupro, violenza sessuale e somministrazione di una sostanza che può alterare lo stato di discernimento al fine di commettere uno stupro".

Caroline Darian è convinta di essere stata sedata anche lei, come la madre Gisèle Pelicot, e abusata sessualmente da Dominique per un periodo potenziale di dieci anni, dal 2010 al 2020. Contattata da BFM TV, Caroline ha detto: "Spero che con questa denuncia la giustizia faccia davvero il suo dovere". Caroline Darian è decisa a conoscere la verità sulle foto trovate nel Pc del padre durante il processo - noto come gli stupri di Mazan - al termine del quale Dominique Pelicot è stato condannato a 20 anni di carcere per gli abusi sulla moglie Gisèle Pelicot tra il 2011 e il 2020. Gisèle, nell'arco di nove anni, è stata sedata dal marito così da renderla incosciente ed è stata vittima di violenze sessuali da parte, oltre che dello stesso marito, di decine di uomini.

Ospite a Verissimo, Caroline Darian aveva spiegato: "Nel suo computer sono state trovate foto mie in cui sono sedata. Sembra che lui non abbia risparmiato nessuna donna della nostra famiglia, nemmeno le mie cognate. Tutte noi siamo state violate nella nostra intimità a nostra insaputa da questo individuo di cui ci fidavamo. Quando ho scoperto queste foto, sono sprofondata perché mi sono resa conto che mio padre aveva avuto uno sguardo incestuoso su di me e probabilmente aveva fatto anche qualcosa di peggio. Avrei davvero preferito sapere quel 2 novembre che fosse morto in un incidente d'auto, che avesse avuto un decesso accidentale che scoprire quello che abbiamo saputo dopo. Non avevamo mai conosciuto la forza criminale di questo individuo, non avevamo mai sospettato di nulla".

Dominique Pelicot ha ammesso nel corso del processo le violenze contro la moglie, ma ha sempre negato di aver abusato della figlia. Caroline non crede alla versione del padre ed è convinta che, oltre lei, ci siano altre vittime di Dominique Pelicot. "Vorrei che venisse portato alla luce tutto il percorso criminale del mio genitore. Noi sappiamo che aveva iniziato a sedare mia madre nel 2011. Ma il percorso criminale di Dominique Pelicot è davvero iniziato nel 2011? Io non credo", ha detto a Verissimo.

