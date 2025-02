Caroline Darian: "Sono convinta che ci siano altre vittime di Dominique Pelicot"

Caroline Darian racconta a Verissimo la sua storia e quella di sua madre Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni.

"Il 2 novembre del 2020 la mia vita si è completamente rovesciata. Mia madre mi ha chiamata e mi ha spiegato di aver passato la giornata al Commissariato di Polizia e di aver scoperto che suo marito, mio padre, abusava di lei e faceva sì che decine di estranei abusassero di lei. Il mio mondo è crollato", afferma Caroline Darian che ha racchiuso la sua storia anche nel libro E ho smesso di chiamarti papà. Parlando del rapporto con il padre prima della traumatica scoperta: "Pensavo di conoscere mio padre, ero vicina a lui. Era un padre presente, protettivo, rassicurante, un nonno allegro e affettuoso. Invece ho scoperto che è, probabilmente, uno dei criminali sessuali peggiori degli ultimi dieci anni". Al dolore per quanto accaduto alla madre, si aggiunge per Caroline Darian il forte dubbio di essere a sua volta una vittima del padre: "Nel suo Pc sono state trovate foto mie in cui sono sedata. Sembra che lui non abbia risparmiato nessuna donna della nostra famiglia, nemmeno le mie cognate. Tutte noi siamo state violate nella nostra intimità a nostra insaputa da questo individuo di cui ci fidavamo". Dopo quella scoperta, Caroline ha avuto un crollo emotivo: "Sono sprofondata. Quando ho scoperto queste foto, mi sono resa conto che mio padre aveva avuto uno sguardo incestuoso su di me e probabilmente aveva fatto anche qualcosa di peggio. Avrei davvero preferito sapere quel 2 novembre che fosse morto in un incidente d'auto, che avesse avuto un decesso accidentale che scoprire quello che abbiamo saputo dopo. Non avevamo mai conosciuto la forza criminale di questo individuo, non avevamo mai sospettato di nulla". Caroline Darian è convinta purtroppo che non sia stata scoperta tutta la verità su Dominique Pelicot: "Ho il convincimento che ci siano altre vittime. Vorrei che venisse portato a luce tutto il percorso criminale del mio genitore. Noi sappiamo che aveva iniziato a sedare mia madre nel 2011. Ma il percorso criminale di Dominique Pelicot è iniziato nel 2011? Io non credo. Già nel 2010 ci fu una segnalazione su di lui, ma allora la polizia non fece bene il suo lavoro, come invece è stato poi fatto nel 2020 e cha ha portato alla luce tutto quello che sappiamo".