A Verissimo il coraggioso racconto di Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni.

Chi è Caroline Darian

Caroline Darian - il cui vero nome è Caroline Peyronnet - è nata negli anni '70 in Francia da Gisèle e Dominique Pelicot. Ha due fratelli: David e Florian. Proprio dalla crasi dei nomi dei fratelli è nato il cognome d'arte Darian.

Caroline cresce in una famiglia che sembra ordinaria, "persino banale", dice in un'intervista. Così le sembra fino al 2020, quando il padre Dominique Pelicot viene arrestato dopo essere stato sorpreso da una guardia di sicurezza privata a filmare di nascosto con il cellulare sotto le gonne di alcune clienti in un supermercato. Ma è analizzando i dispositivi elettronici di Dominique, 72 anni, che emerge l'orrore.

Il caso Pelicot e il processo per gli stupri di Mazan

Gisèle Pelicot (foto Ansa)

Dominique Pelicot faceva parte di una chat di gruppo privata chiamata à son insu ("a sua insaputa") in cui le conversazioni vertevano su come avere rapporti sessuali con le proprie compagne senza che queste se ne rendessero conto con l'utilizzo di droghe da stupro. L'uomo, in queste chat e in altre conversazioni online, invitava altri uomini ad abusare di sua moglie Gisèle.

Inoltre in una chiavetta Usb di Dominique Pelicot è stata trovata una cartella, denominata ABUS ("abusi"), con più di 20mila immagini e video delle violenze, in cui la moglie appariva priva di coscienza. Gli inquirenti hanno individuato almeno 72 uomini che avrebbero commesso abusi su Gisèle tra il 2011 e il 2020. Di questi, 50 sono stati identificati: uomini tra i 26 e i 74 anni che svolgono i mestieri più diversi: dal vigile del fuoco al giornalista, dall'infermiere alla guardia carceraria, dal consulente informatico all'idraulico. Alcuni di loro sono sposati e hanno figli.

Dominique Pelicot diceva a questi uomini di parcheggiare lontano dall'abitazione e arrivare a casa a piedi, per non dare nell'occhio. Non dovevano usare profumi o fumare per non insospettire la moglie. Dovevano spogliarsi in cucina, per evitare di dimenticare oggetti in camera da letto e dovevano scaldare le mani con l'acqua calda o sui termosifoni per evitare di svegliare la moglie. Non era richiesto indossare profilattici e non era richiesto un pagamento per abusare di Gisèle.

Durante il processo, che si è tenuto nel 2024, Dominique Pelicot ha confessato, dicendo di aver iniziato quando alla moglie è stato prescritto un farmaco ansiolitico che le provocava sonnolenza. L'uomo ha cominciato ad aggiungere il farmaco al cibo e alle bevande della moglie, fino a farle perdere coscienza e poi abusare di lei e invitare altri uomini a farlo. Dominique Pelicot filmava gli abusi e li condivideva in rete.

Il processo - terminato il 19 dicembre 2024 - ha portato alla condanna a 20 anni di carcere per Dominique Pelicot. Sono stati inoltre dichiarati colpevoli tutti i restanti 50 imputati. Una parte dell'opinione pubblica considera troppo lievi le pene inflitte, che vanno dai 3 ai 13 anni di reclusione.

C'è stata grande attenzione mediatica internazionale sul caso, diventato noto come gli stupri di Mazan, dal nome della località francese dove la coppia si è trasferita da Parigi nel 2013. Inizialmente il processo doveva svolgersi a porte chiuse, ma è stata la stessa Gisèle Pelicot a insistere affinché fosse aperto al pubblico. "Ho capito che non avevo nulla di cui vergognarmi", ha detto Gisèle, 72 anni, diventando un simbolo della violenza contro le donne e suscitando grande ammirazione per il coraggio. La BBC ha inserito Gisèle Pelicot tra le 100 donne più influenti e d'ispirazione al mondo per il 2024.

Caroline Darian racconta la storia in un libro

Questa terribile storia è stata raccontata da Caroline Darian nel libro E ho smesso di chiamarti papà, in cui Caroline ripercorre, con gli occhi di figlia, quanto accaduto alla madre. Ma non solo. La stessa Caroline teme di essere stata vittima del padre. Nel computer di Dominique Pelicot in una cartella denominata Ma fille à poil? ("Mia figlia nuda?") sono state trovate foto della figlia priva di sensi e senza abiti.

"Sono convinta che le foto che mi ritraggono, ritrovate nel computer di Dominique dagli investigatori, non fossero lì per caso. Erano state cancellate e poi recuperate grazie all’analisi del suo materiale informatico. Nelle immagini è evidente che ero stata sedata. Durante i tre mesi di processo, Dominique non è stato in grado di darmi una spiegazione razionale. C’erano anche foto di me nuda. È chiaro che Dominique ha proiettato su sua figlia qualcosa di più di uno sguardo incestuoso. Solo lui detiene la verità, ma temo che morirà con i suoi segreti", ha detto Caroline in un'intervista a Repubblica. Del padre fino al 2020, Caroline ha detto: "Era un uomo normale sotto tutti gli aspetti. Era molto coinvolto nella vita familiare. In apparenza non aveva nulla del mostro che si è poi rivelato essere. Abbiamo trascorso momenti bellissimi insieme. Ma quando scopri la vera personalità di tuo padre a 42 anni, non puoi più conservare i ricordi d’infanzia come se fossero ancora qualcosa di vero e prezioso. È come se una parte di me si fosse dissolta". Oggi però Caroline afferma di non avere più un papà: "Per me, mio padre è morto. Ma è ancora più difficile elaborare il lutto di un genitore ancora in vita". I quasi 10 anni di violenze hanno causato a Gisèle Pelicot diversi problemi di salute: vuoti di memoria, affaticamento, tanto da aver portato i figli a credere che la madre soffrisse di una patologia neurodegenerativa. "Eravamo preoccupati che potesse avere l'Alzheimer o un cancro al cervello e tutte le indagini mediche non hanno portato a nulla. Così abbiamo finito per pensare che fosse il suo modo di affrontare la fatica e lo stress. Non potevamo nemmeno lontanamente immaginare che fosse drogata nella sua stessa casa, a sua insaputa, da nostro padre, suo marito", ha detto Caroline Darian in un'intervista a Vanity Fair. Caroline crede che ci sia altro da scoprire su Dominique Pelicot. "Sono convinta che abbia un passato da criminale seriale. Quando vedo il modo in cui ha agito con mia madre per quasi dieci anni, sono certa che non abbia improvvisato quella mattina del 2011. Non sono uno psichiatra, ma si vede chiaramente che c'è una natura seriale. Per me è ovvio che le cose siano iniziate molto prima. Anche le mie foto sono state scattate tra il 2016 e il 2019, mentre lui ha iniziato ufficialmente a drogare mia madre nel 2011. Che cose è successo prima di allora? In casa nostra, non saprei dirle, ma ha usato l’etere su altre giovani donne. Cos’è l'etere? È il primo passo verso la sottomissione chimica. Siamo in quel profilo".