Carlo Acutis sarà santo: riconosciuto il miracolo del "patrono di Internet"

Carlo Acutis sarà santo. Papa Francesco ha riconosciuto un miracolo compiuto per intercessione del beato, scomparso nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Il riconoscimento papale è stato l’ultimo passo necessario prima della canonizzazione: Carlo Acutis sarà ufficialmente il patrono di Internet.

Come aveva spiegato la madre di Carlo Acutis a Verissimo, è stato esaminato - e ora ritenuto miracoloso - il caso di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni affetto da una rara anomalia al pancreas, evidenziata da un esame clinico nel 2012.

"Carlo ha fatto parecchi miracoli. Poi è stato scelto uno perché uno è sufficiente per il processo di beatificazione. Il miracolo che è stato scelto riguarda la guarigione di un bambino brasiliano affetto da una grave malformazione del pancreas. Ed è un miracolo di secondo grado perché riguarda la trasformazione istantanea di un organo. Quelli di primo grado sono quelli di Gesù", aveva spiegato Antonia Salzano, che aveva raccontato la storia di suo figlio Carlo Acutis, già beato dal 2020.

"Carlo aveva una grandissima devozione per l'Eucarestia e sin da piccolo non riusciva a essere indifferente verso i meno fortunati. Allora con i suoi risparmi comprava coperte, sacchi a pelo per i senzatetto. Era un ragazzo normalissimo che ha avuto una vita ordinaria, ma tutto quello che faceva lo faceva per Gesù", aveva detto Antonia Salzano.

Carlo Acutis è stato portato via in tre giorni da una leucemia fulminante. "Era sano come un pesce, per noi la sua morte è stata come un fulmine. Quando entrò in ospedale disse mamma da qui io non esco vivo, ma ti manderò tanti segni", aveva raccontato la madre di Carlo Acutis.